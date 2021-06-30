وزير النقل: لن أسمح بأي تعديات علي أملاك الدولة

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه لن يسمح بأي تعديات على أملاك الدولة، وأنه سيتم فرض هيبة الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وقال وزير النقل، خلال متابعته ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، في إطار تنفيذ مشروع القطار السريع، أنه سيتم استخدام الأرض بعد إزالة التعديات عليها في إنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.

وأضاف أنه تقرر جعل مسار مترو أبو قير على كوبري علوي، لمنع أي تزاحم بالمحافظة، واستغلال الجزء الأسفل من الكوبري في إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.

واستعرض الوزير المشروعات الجديدة التي تنفذ على أرض الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي، وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير (مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتى محطة مصر) بطول 21.7 كم كمرحلة أولى، ومشروع تأهيل وتطوير ترام الرمل، ومن المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى القطار السريع.

من جهته، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل على تلبيته مطالب أهالي الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوي وليس سطحي، وذلك للحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، والاستفادة بالأراضي الموجودة أسفل المسار في أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالي الإسكندرية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكداً أنه ستتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وتطوير السكة الحديدية بالمحافظة.