انطلقت صباح اليوم، بجامعة سوهاج، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان اليوبيل الذهبي الذى تنظمه الجامعة احتفالاََ بمرور 50 عامًا على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة.

واستقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط السابق والاستشاري الهندسي للجامعة، الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، ونواب جامعة سوهاج الدكتور صفا محمود السيد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى عبدالخالق لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، الدكتور حسان النعماني لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد عزيز، أنه بفضل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة التعليم العالي، والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة، فقد شهدت الجامعة تطوراََ كبيراً فى السنوات الأخيرة بمقريها القديم والجديد، حتى وصل عدد الكليات بها ١٨ كلية ومعهد، لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، الأمر الذى أضاف للجامعة تميزاََ وانتشاراََ من خلال إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وفى بداية الجولة توجه الدكتور أحمد عزيز بصحبة الضيوف الكرام إلى المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، لافتتاح مبناها الذى أقيم على مساحة ٢٦٠٠٠ متر مربع وبتكلفة مليار و١٧٨ مليون جنيه، كما توجه إلى مقر الجامعة الجديد لافتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية الذى أطلق عليه اسم الدكتور الراحل محمود أبو العز تقديراً لمجهوداته السابقة بالمركز، والذى بلغت تكلفته ١٠ مليون جنيه، وأيضاً تم وضع حجر الأساس لمبنى الجامعة الأهلية بمقر الجامعة الجديد، التى ستقام على مساحة ٦٠ فدان، وستضم ٩ كليات و٣٩ برنامج تعليمي، وتبلغ تكلفتها ٢ مليار جنيه.

وقد أجرى الدكتور أحمد عزيز والوفد المرافق له، جولة شاملة بأتوبيسات الجامعة داخل الحرم الجديد، لتفقد مباني الكليات المختلفة والمنشآت الجديدة بالجامعة، والتى تشمل كلية الحقوق بمساحة ٥٠٠٠ متر مربع وبتكلفة ١٠٧ مليون جنيه، وكذلك مبنى كلية العلوم( ١) بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع وتكلفة ٤١ مليون جنيه، ومبنى العلوم (٢) بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع وتكلفة ٣٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد مبنى كلية طب الأسنان والذي تم بناؤه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع بتكلفة ١٩٤.٥ مليون جنيه، وأيضاً مبنى كلية رياض الأطفال بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع وبتكلفة ٨٧.٥ مليون جنيه.

كما ضمت الجولة تفقد مبني كلية التربية الرياضية على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع وبتكلفة ١١١.٦ مليون جنيه، ومبنى الإدارة المركزية بمساحة ٨٥٠٠ متر مربع، وبتكلفة تبلغ ٩٦ مليون جنيه، وكذلك مجمع الفصول ومساحته ٤٠٠٠ متر مربع وبتكلفة ٩٠ مليون جنيه، ومبنى مجمع المدرجات (ج) بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وتكلفة حوالي ١٧٨ مليون جنيه، وأيضاً مبنى الإسكان الطلابي (ب) وتم بناؤه على مساحة ١٦٠٠ متر مربع وتكلفة حوالي ٤٨.٣ مليون جنيه.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح رئيس الجامعة وصحبه الأفاضل، المعرض الفني لليوبيل الذهبي لكليات الجامعة، حيث ضم المعرض العديد من الأعمال الفنية، بدءاً بمعرض كلية التربية النوعية والذي وثق تاريخ إنشاء الجامعة من خلال معرض صور فوتوغرافية متسلسة، بالإضافة إلى منتجات من الخزف والأشغال اليدوية، اللوحات الزيتية، الأركت، يليه معرض كلية التربية الذى ضم منتجات منزلية تم تصنيعها من إعادة التدوير، ثم معرض كلية التمريض وضم لوحات فنية وأشغال يدوية، الكؤوس، الدروع، المانيكانات، الأجهزة الطبية، وأيضاً معرض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وضم منتجات من التلي والجلد الطبيعي والتطريز ومنسوجات اخميم، وكذلك معرض كلية رياض الأطفال وضم مستلزمات حجرة الطفل والألعاب من سن ٣ إلى ٦ سنوات، إلى جانب معرض كلية العلوم وضم الهيكل التنظيمي للكلية واحصائيات الأبحاث العلمية والمعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية، هذا بالإضافة إلى معرض الطب البيطري وضم أعمال القوافل الطبية خلال العام الحالي وعددها ٢٠ قافلة، وكذلك معرض كلية الزراعة وضم منتجات الكلية من الخضروات والفواكهة الطازجة والجبن واللحوم والحمام والبيض والسمان، ومعرض كلية التربية الرياضية وشمل المشاركات القمية للكلية داخل وخارج المحافظة، الدروع والكؤوس والمشاركات من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات، وأخيراً معرض كلية الهندسة وضم مشروعات التخرج للطلاب.