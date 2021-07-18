الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق اعتبارا من الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الاثنين وحتى يوم السبت المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إنه من المتوقع غدًا الاثنين، حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، على فترات متقطعة، يومي الاثنين والثلاثاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة من غد الاثنين وحتى يوم السبت المقبل، حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع خلال الفترة من غد الاثنين وحتى يوم السبت المقبل، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.