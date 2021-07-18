وكيل نقابة الممثلين لـ«الشروق»: ليس لدينا أي معلومة عن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

قال الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن التمثيلية، إنه ليس لدى أحد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وفي مقدمتهم النقيب أشرف زكي، أي معلومة واضحة عن الحالة الصحية التي تمر بها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي ترقد حاليا بإحدي المستشفيات الخاصة.

وأضاف "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "حاولنا التواصل مع أفراد أسرتها لمعرفة ماذا يحدث لياسمين، ولكن نظرا لأنشغال الجميع بحالتها الصحية، فتعذر التواصل معهم، وكنت أتمنى أن تخرج الأسرة ببيان صحفي عن الحالة الصحية لياسمين؛ لوضع حدًا للشائعات والاجتهادات الكثيرة المنتشرة عبر عدد كبير من المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "أتمنى أن تستجيب المواقع الإخبارية لرغبة الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عدم الإنجراف وراء أي كلام يثار عن حالتها الصحية، ما لم يعلن بنفسه ماذا بها، وما تعاني منه، والاكتفاء في هذه المرحلة بالدعاء لها بالشفاء العاجل في هذه الأيام المباركة، فياسمين فنانة جميلة، وأثبت المحنة المرضية التي تمر بها، كما هي إنسانة محبوبة في الوسط الفني، والجمهور العادي".

وأكمل: "شاهدنا بأنفسنا ثورة حب علي مواقع التواصل الاجتماعي لها، ومن جانبي أتمنى أن تتوقف الشائعات قليلًا؛ لأن هذا الكلام من شأنه أن يصيب كل محبيها بحالة قلق شديدة، والانتظار قليلا حتى تعلن أسرتها تفاصيل ما حدث، ففي النهاية نحن نتحدث عن شخصية عامة لها قاعدة جماهيرية عريضة، والكل يريد معرفة ماذا حدث لها".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي، أعلن أمس خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية صعبة، وصفها شقيقها الفنان وائل عبد العزيز بالخطرة.