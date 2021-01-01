أسرة صيدلي المنوفية المقتول في السعودية: الجثمان سيصل خلال ٤٨ ساعة

أعلنت أسرة الصيدلي أحمد حاتم المقتول على يد سيدة سعودية في دولة السعودية أثناء عمله، أنه تم الانتهاء من جميع الأوراق من شهادة الوفاة والتقارير الطبية وتصريح الدفن وإجراءات النيابة.

وأكدوا أنه جار ترتيب نقل الجثمان إلى مصر وتجهيز مراسم الدفن خلال ٤٨ ساعة المقبلة، حيث سيتم دفن الجثمان في مسقط رأسه بقرية كفر دنشواي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء القرية حيث يتوافد العشرات من أبناء القرية لتقديم واجب العزاء في شهيد عمله الصيدلي احمد حاتم.

وطالبت أسرة الصيدلي المقتول أن يتم القصاص من السيدة التي قامت بقتله من ظهره أثناء تاديه عمله في صيدلية العائلات لرفضة إعطاؤها مضاد حيوي لعدم وجود روشتة.

وكان الطبيب أحمد حاتم يبلغ من العمر ٣٣ عاما سفر إبى السعودية منذ عامين ولحقت به زوجته ونجله محمد صاحب العامين ليعودوا قبل أسبوعين لقضاء عيد الاضحي مع أسرتهم ورفض الكفيل نزوله لحاجه العمل حيث لقي مصرعه على يد سيدة سعودية في مدينة سكاكا.