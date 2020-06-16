افتتاح 3 مدارس جديدة في ميت ربيعة بالمنوفية

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة لتطوير كافة الخدمات ورفع كفاءتها بمختلف القطاعات، رافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

بدأ المحافظ جولته بافتتاح مدرسة ميت ربيعة الثانوية " إنشاء جديد " باستثمارات ما يقرب من (6) ملايين جنيه وبإجمالي (15) فصلا دراسيا، تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد عدد من الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، مشيداً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.

ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة توريد التجهيزات اللازمة لكافة المدارس التي من المقرر دخولها الخدمة بنطاق المحافظة حفاظاً علي انتظام العملية التعليمية، مشيراً أن التوسع في إنشاء تلك المدارس ستساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية.



كما افتتح المحافظ مدرسة الأمــل للصم وضعاف السمع " إحلال كلى " بتكلفة تزيد عن (5,6) مليون جنيه وإجمالي (13) فصل دراسي، تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وتفقد عدد من الفصول الدراسية المجهز لذوي الهمم والورش والمكتبة ، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة تضم 3 مراحل تعليمية وهم (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتتكون من عدة أقسام ووش متنوعة منها النجارة، الملابس الجاهزة، السباكة، الزخرفة وذلك لتقديم الخدمات التعليمية المميزة لذوي الهمم من أبناء قري مركز منوف، هذا وقد كلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بحصر كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للورش لتوفيرها في أسرع وقت، يأتي ذلك في إطار جهود محافظ المنوفية ودعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزءا لا يتجزأ من أفراد المجتمع.



فيما افتتح المحافظ مدرسة العميد محمود عادل عبد الواحد القارح التجريبية " إنشاء جديد " بتكلفة تزيد عن (10,5) مليون جنيه بالجهود الذاتية وبإجمالي (28) فصلا دراسيا، بحضور اللواء عادل القارح رجل الأعمال.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكل من ساهم في بناء هذا الصرح التعليمي المتميز، مشيداً بمجهودات ومساهمة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمشاركة المجتمعية الفعالة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.