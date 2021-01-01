يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلًا في الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح قصر الأمير طاز، حيث يظهر الثنائي في هذا الحفل بشكل مختلف بمصاحبة البيانو، حيث قاما بتوزيع أعمال جديدة يقدمها لأول مرة كتبت خصيصا لتتناسب مع الآتي العود والبيانو.



ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم سماعي نهاوند غسان، سماعي ميرامار دينا

قديش كان في ناس، ذكرياتي، الحلوة دي، أهو دا اللي صار، ليالي القاهرة، رحالة السلام، بنت الشلبية، محسوبكم داس.



يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف، وزوجته المصرية دينا عبد الحميد، يعدا أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، وشاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، ومعهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقي العربية.