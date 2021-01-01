السلطات السورية في درعا تحبط عملية تهريب كمية من الكبتاجون إلى الأردن

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بأن الجهات المختصة في درعا ضبطت كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة أثناء محاولة تهريبها إلى الأردن عبر الحدود الدولية المشتركة.



ونقلت "سانا" عن مصدر في الجهات المختصة قوله: "بالرصد والمتابعة المستمرة للحالات وطرق التهريب المحتملة وكشف أساليب المهربين المتغيرة باستمرار، تمكنت الجهات المختصة وبكمين محكم من إلقاء القبض على 3 مهربين يحملون كميات من حبوب الكبتاجون المخدر وضعوها ضمن أكياس من الخيش على ظهورهم".



وبالتحقيق الأولي مع المقبوض عليهم، تبين أن المهربين كانوا يعتزمون تهريب المخدرات إلى الأردن.



ومن المقرر أنه سيتم تقديم المهربين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين السورية.