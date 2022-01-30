انتهى طلاب الفرق النهائية بكلية الهندسة جامعة المنيا، من تنفيذ مشروعات التخرج لمختلف الأقسام بالكلية، والتي تميزت هذا العام باستهداف خطط التنمية المستدامة والشاملة للدولة، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وارتباطها بقضايا المجتمع واحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن مشروعات التخرج الطلابية هي المنتج التطبيقي لما يقوم به الطلاب من دراسة أكاديمية ونظرية طوال سنوات الدراسة، والاستفادة من البحوث التطبيقية وربطها بالتعليم الأكاديمي؛ لتكون بادرة لتأهيل الكوادر الهندسية لمعترك سوق العمل، وصقل مواهبهم ومهاراتهم على تنفيذ المشروعات.

وثمن رئيس الجامعة، مجهودات الطلاب لطرح أفكار مشاريع جديدة، أوجدت حلولا لقضايا المجتمع والبيئة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية والبرمجية والذكاء الصناعي.

وأشاد بتنوع المشروعات والتي تناولت بقسم هندسة السيارات دراسة أنواع التلوث وأداء المحركات الديزل والبنزين، وإنتاج مشاريع تصميمية ومحاكاة لاستخدامات البيو جاز، إلى جانب مشروع لإعادة تدوير المياه؛ لخدمة خطة الدولة في تعدد موارد المياه البديلة، ومشروع عن إعادة تدوير الألومنيوم ، ومشروع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والاستعاضة الطبية للأطراف الصناعية، ومشروعات متعلقة بالذكاء الصناعي، وكيفية إدارة الصيدليات بالذكاء الصناعي بقسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية.

وأوضح الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، أن مشروعات التخرج التي تم مناقشتها خلال أعمال التحكيم في برنامج هندسة الميكاترونيات، شملت عددا من المحاور التي تخدم مجالات التنمية المستدامة للدولة، ومشروعات لإعادة التدوير للبلاستيك والتي تستخدم في الكثير من العمليات الصناعية ومن بينها في الطابعات ثلاثية الأبعاد، ومشروع عن استغلال الطاقة الناتجة من حركة السيارات لإنتاج الطاقة واستخدامها في مجالات إضاءة الطرق، ومشروع للمنازل الذكية الخضراء والتي تحظى باهتمام كبير من الدولة؛ لتهيئة البيئة المناسبة للزراعات المختلفة والتحكم في الظروف الملائمة للنبات.

وفي قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، قدمت عدة مشروعات طلابية لماكينات "CNC" رباعية المحاور تختلف به عن الماكينات التقليدية؛ لتمكنها من إنتاج الأشكال المعقدة، وتميزها بقلة التكلفة الإنتاجية.