خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الثلاثاء 18 يوليه 2023
6:36 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد
خبير اقتصادي: مصر أصبحت محورا إقليميا لتبادل الطاقة العالمية
سفارة تركيا بالقاهرة: نعزي مصر الشقيقة في ضحايا انهيار عقار بحدائق القبة
السكة الحديد تُخفض سرعة القطارات في أوقات الذروة بسبب حرارة الجو
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
محكمة باكستانية تبدأ محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان بشأن زواجه الثالث
تقرير: بريطانيا تعتزم تشديد قواعد التدخين الإلكتروني بين الشباب
الكرملين يحذر من استئناف اتفاق الحبوب بدون روسيا
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
ميدو: حاولت إنهاء الخصومة ولكن الباسورد مع الدولة
منافس الزمالك.. النصر السعودي يضم صفقة جديدة
السويدي يمير ينتقد عقوبة إيقافه لمدة 18 شهرا
رأي
فن
انطلاق العروض الفنية الصيفية بقصر ثقافة بورسعيد على أنغام السمسمية
محمود حميدة يعلن موعد طرح فيلمه الجديد مطرح مطروح
خلال 5 ساعات.. إدارة مهرجان جرش تعلن نفاذ تذاكر حفل الفنان عمر العبداللات
غدا.. المعرض الأول لبيت جميل بمركز الحرف التقليدية في الفسطاط
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الثلاثاء 18 يوليو 2023.. البورصة تواصل الصعود بمكاسب 0.6%
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان بالبحرين
9 خطوات للدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية
حوادث وقضايا
مجلس أمناء الحوار الوطني يناشد الرئيس الإفراج عن باتريك جورج بعد حكم الطوارئ بسجنه 3 سنوات
ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وتباع بأزيد من السعر المحدد بكفر الزيات
دفاع باتريك جورج يطالب بإخلاء سبيله بعد حكم أمن الدولة طوارئ تطبيقا لكتاب دوري من النائب العام
تشييع جنازة 5 من ضحايا حادث عقار حدائق القبة ودفنهم بالشرقية
تليفزيون
أستاذ تمويل: ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى 72% خلال 2023
رئيس إذاعات وتليفزيون