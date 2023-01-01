 أمير قطر ورئيس وزراء اليابان يعربان عن سعادتهما برفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يوليه 2023 6:36 م القاهرة القاهرة 24°