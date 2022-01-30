تراجع اليوان الصيني أمام الدولار

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أظهرت بيانات نظام تداول النقد الأجنبي في الصين تراجع السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (المركزي) لليوان أمام الدولار بمقدار 127 بيب إلى 1453ر7 يوان لكل دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه يتم السماح بارتفاع أو انخفاض سعر اليوان بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي في تعاملات السوق الفورية.

يذكر أنه يتم تحديد السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان على أساس متوسط الأسعار التي يقدمها صناع السوق أو المؤسسات المالية الأساسية العاملة في المجال، قبل بدء تعاملات الإنتربنك في كل يوم.