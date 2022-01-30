ولي العهد السعودي والرئيس التركي يستعرضان الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية

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استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان " الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء ان "ولي العهد السعودي والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة " أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

ورحب ولي العهد السعودي، برئيس جمهورية تركيا في المملكة، فيما عبر أردوغان عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت "واس" أنه" أجريت للرئيس التركي مراسم الاستقبال الرسمية" عقد بعدها ولي العهد ورئيس جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً".

وشهد ولي العهد والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

كما وقع الجانبان "الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير ، ووقعها من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ومن الجانب التركي وزير الدفاع الوطني يشار قولير".

كما تم توقيع "مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، وأخرى للتعاون في المجال الإعلامي.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية الوجهة الرسمية الأولى له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة ، وذلك ضمن جولة له تشمل قطر والإمارات العربية المتحدة.