النائبة دينا عبد الكريم تطالب بسرعة إجراء إصلاحات لمواجهة عدم الرضا الشعبي

أكدت النائبة دينا عبد الكريم، دينا عبد الكريم ضرورة العمل على الإصلاح الحقيقي خاصة فيما يتعلق بأوضاع التعليم والصحة.

وقالت عبد الكريم خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة برنامج الحكومة إن البرنامج جيد، لكنها لفتت إلى أن الحكومة الجديدة تبدأ عملها في ظل حالة عدم رضا شعبي.

وأضافت "كنائبة دايما مطلوب مني تهدئة الشارع نحو أداء الحكومة".

وأعلنت النائبة عن حزب مستقبل وطن موافقتها على البرنامج، وقالت "لكن هناك نقاط اتفاق يجب الوقوف عليها البرامج وجودتها، والإصلاح الحقيقي وسرعته والاتصال السياسي وقيمته".

واستطردت "لا هخلاف على أن البرنامج جيد جدًا رغم أنه أتى متاخرًا، مضيفة "الحكومة أمام تحديات حقيقية وعدم رضاء شعبي"، مطالبة بسرعة إجراء إصلاحات تتعلق بالتعليم والصحة.