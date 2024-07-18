السعودية: 60 مليون سائح أنفقوا 143 مليار ريال في النصف الأول من 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 60 مليون سائح أنفقوا 143 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن المملكة استطاعت الوصول إلى 109 ملايين سائح خلال العام الماضي، منهم 27 مليون سائح من خارج البلاد، لتصبح السعودية رقم 11 عالمياً، عازيًا ذلك إلى "التعاون المثمر بين الوزارة والجهات المعنية بقطاع السياحة في المملكة".

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي الأربعاء أن بلاده سوف تصدر التأشيرة السياحية بعد شهر من الآن، مؤكدا اعتزام الرياض على تطوير هذا القطاع، "والذي بات يشكل دخله 5% من الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كان يمثل 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي".

وأكد وزير السياحة السعودي أن المملكة تمتلك طاقات بشرية "خيالية"، خاصة على مستوى الشباب والشابات، "الذين يُعوّل عليهم لنقل الثقافة السعودية للضيوف مستقبلًا".



ولفت إلى أن المملكة استطاعت أن تحقق نموًا في قطاع السياحة بنسبة 153%، "لتكون بذلك الدولة الأسرع نموًا بين مجموعة العشرين منذ عام 2019، مما يؤكد سلامة الخطط وكفاءة التنفيذ".