مقدمة بعثة مصر تطير إلى باريس استعدادا للمشاركة في الأولمبياد

غادرت مقدمة بعثة مصر الرسمية اليوم الخميس، متجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس استعدادًا لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من دكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ورئيس اتحاد الملاكمة، والمهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية، ودكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة، ودكتورة لميس غازي مدير الشئون الفنية، ودكتورة أماني عبد الفتاح مندوب من اللجنة الطبية بالإضافة إلى الإداريين ومندوبي العلاقات العامة والمدير المالي.

وسيقوم وفد مقدمة البعثة باجراء الترتيبات الخاصة باستلام مقرات إقامة البعثة المصرية والترتيب لكافة التفاصيل واحتياجات البعثة خلال دورة الألعاب الأولمبية.

ويغادر الفوج الأول للبعثة صباح الأحد 21 يوليو، فيما يغادر الفوج الثاني يوم 23 يوليو، والفوج الثالث يوم 24 يوليو، وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وعلى مدار تاريخ مصر الأولمبي شارك الفراعنة في 22 دورة أولمبية من أصل 32 دورة أولمبية تم تنظيمها وجاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميا بناء على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 4 التايكوندو، 2 الجودو، 2 الغطس، 2 الكاراتيه، 1 السلاح، 1 الخماسي الحديث.

وتهدف البعثة المصرية إلى تحقيق نتيجة أفضل من أولمبياد طوكيو 2020 حين توج الفراعنة ب 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و 4 برونزيات.