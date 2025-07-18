رئيس مدينة مرسى مطروح: لا تهاون مع مخالفات البناء وإزالتها فورًا في المهد

أكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، على متابعة مخالفات البناء داخل نطاق كل قرية، مشددًا على إزالة أي مبانٍ مخالفة في المهد فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضي الدولة، مناشدًا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف حفاظًا على أملاك الدولة وتجنبًا للمساءلة القانونية.

وأوضح "صحصاح" في بيان إعلامي، أن رئاسة المركز تضع في أولوياتها تلبية احتياجات سكان القرى والتجمعات البدوية والنجوع، من خلال رفع تقارير دورية حول المشكلات والمعوقات التي تواجه الأهالي، تمهيدًا لوضع حلول عاجلة لها وفق القوانين واللوائح.

وأشار رئيس المدينة إلى توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في القرى، والاستماع إلى مشكلاتهم اليومية والتفاعل معها على أرض الواقع، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات ملائمة تحقق رضا الأهالي.