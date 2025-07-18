 قوافل التنوير تجوب مطروح: الأوقاف تطلق حملة دعوية للمناطق النائية من السلوم إلى سيوة - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 10:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قوافل التنوير تجوب مطروح: الأوقاف تطلق حملة دعوية للمناطق النائية من السلوم إلى سيوة

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 10:21 م

علنت مديرية أوقاف مطروح، برئاسة الشيخ حسن عبد البصير، وكيل الوزارة، عن انطلاق القوافل الدعوية الداخلية من مختلف الإدارات الفرعية لتجوب المناطق النائية التابعة لكل إدارة على مستوى المحافظة.

وأوضح عبد البصير، في بيان إعلامي، أن هذه القوافل تهدف إلى إحياء الوعي الديني الصحيح، وتعزيز القيم الأخلاقية، وتأكيد روح الانتماء الوطني، من خلال خطب ودروس وعظية ومجالس حوارية هادفة، تنطلق جميعها في إطار من الوسطية والاعتدال.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى استمرار هذه الجهود الدعوية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على الوصول بالقوافل إلى جميع مساجد مطروح، من السلوم غربًا إلى مدينة الحمام شرقًا، مرورًا بسيوة جنوبًا وحتى واحة القارة وأم الصغير، دعمًا لاستراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الفكر المستنير والتفاعل المباشر مع المواطنين، خاصة في القري و المناطق الحدودية .

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