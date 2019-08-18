أعرب الإعلامي رامي رضوان، عن حبه وإعجابه الشديد لكافة الأعمال والمشاهد التي قدمتها زوجته دنيا سمير غانم، في مسيرتها الفنية.

وقال في تصريحات لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء الأحد، «أكتر مشهد بحبه لدنيا، كان في فيلم "إكس لارج"، لما وصلت المطار في مصر"، وكان أحمد حلمي في انتظارها»، مشيرًا إلى ظهورها بشكل جميل في هذه المشهد الذي تم عرضه بالتصوير البطيء.

وعند سؤاله عن رأيه في دور الفتاة «الجدعة»، الذي قدمته زوجها في فيلم «الفرح»، أجاب ضاحكًا: «لم أعجب بها، ولو ظهرت كدة كزوجة أنا هخاف منها»، مضيفًا: «الست بالنسبة لي أنثى، ومفيش مانع إنها تبقى متعلمة طرق الدفاع عن النفس».

