صلاح يهنئ منتخب ناشئي اليد بعد التتويج بلقب المونديال

هنأ محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 بعد تتويجهم بقلب كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ والتي أقُيمت في مقدونيا.

وغرد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".

واستطاع منتخب الناشئين في أن يحقق اللقب للمرة الأولى بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 – 28 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وأصبح المنتخب الوطني أول منتخب إفريقي وغير أوروبي على مدار التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد.

وأضافت مصر سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.