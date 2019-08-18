مباحثات مصرية ألمانية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لكاميرات المراقبة

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، اليوم الأحد، تنفيذ الهيئة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لكاميرات المراقبة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

جاء ذلك خلال مباحثات التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (دالمير) الألمانية العالمية، في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة نسب المكوّن المحلي، دعمًا لمشروعات التنمية الشاملة.

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة كاميرات المراقبة وتأمين المنشآت وفقًا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة إلى بحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (دالمير) الألمانية لتلبية احتياجات السوق المحلية والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لإفريقيا.

وقال: إن الشركة الألمانية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيي الهيئة على التصنيع ومتطلبات الجودة .. مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في هذا المجال، والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد على كاميرات المراقبة والتأمين.

وشدد التراس على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكاميرات المراقبة، في إطار خطة الدولة القومية لنشر وتعميم الكاميرات بكافة القطاعات والمنشآت والميادين والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة.

من جانبهم .. أشاد مسئولو شركة (دالمير) الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانيات التصنيعية والبشرية، وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقًا لنظم الجودة العالمية.

وأكدوا استعدادهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلية من كاميرات المراقبة والتأمين والتصدير للمنطقة الإفريقية.

يُذكر أن تقنيات كاميرات مراقبة شركة (دالمير) تمتاز بالدقة وبأحجام وأشكال متعددة لتأمين كافة المنشئات العامة والحيوية والخاصة، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.