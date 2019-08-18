الغرفة التجارية بدمياط: 30% تخفيضات بمعرض (العودة للمدارس) الأحد المقبل

قررت الغرفة التجارية بدمياط إقامة معرض لمستلزمات المدارس يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 25 سبتمبر القادم، تحت شعار (العودة للمدارس)، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة لتوفير المنتجات المتميزة للمواطنين بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وقال مستشار الغرفة أحمد والي، في تصريح اليوم الأحد: "إن نسبة التخفيضات ستصل إلى 30% بمشاركة 60 شركة، حيث إن المعرض سيقام على كورنيش النيل بدمياط في منطقة التجمع السكاني"، موضحًا أن معرض هذا العام سيتم تنظيمه بالتعاون مع عدد كبير من التجار؛ لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال المعرض توفير الزي المدرسي والأحذية والحقائب، إلى جانب الأدوات الكتابية وكل ما يخص الأنشطة الطلابية، منوهًا بأنه جاري فتح باب الحجز للاشتراك في المعرض عن طريق إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة.