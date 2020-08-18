المكسيك تسجل 3571 إصابة جديدة و266 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3571 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.

وأشارت السلطات الصحية في المكسيك، إلى أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة".

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.