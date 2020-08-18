إسرائيل: البحرين والسودان قد تكونان أول من يتبع خطوة السلام الإماراتية

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن تكون البحرين والسودان أول من تحذوان حذو دولة الإمارات العربية المتحدة وتوافقان على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، في ظل تصاعد الزخم نحو تطبيع العلاقات على الجبهتين الدبلوماسية والاقتصادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كان رئيس إسرائيل، روفن ريفلين دعا الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ، إلى زيارة القدس - وهي أول زيارة لم يقم بها أي زعيم آخر في منطقة الخليج منذ تأسيس دولة إسرائيل.

وكتب ريفلين في رسالة إلى الأمير، الذي قاد جهود السلام التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة :"أنا لا أخفي سراً بإعرابي عن أملي أن تكون هذه الخطوة أيضا بمثابة منارة، تضيء الطريق أمام الآخرين".

وقال كوهين في مقابلة، إن اتفاق الدولة الخليجية العربية مع إسرائيل "حطم المحرمات".

وردا على سؤال حول الدول التي قد تكون المقبلة، قال كوهين "دول الخليج التي ترى في إيران تهديداً .. والمغرب - التي لطالما كان لها علاقات غير رسمية مع إسرائيل.. والسودان".

وأضاف قائلا إن التي ستقود الدفة "البحرين بين دول الخليج والسودان في أفريقيا، حيث إن هناك بالفعل تحركات"، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تحذو حذوهم عُمان والمملكة العربية السعودية.

وأشاد مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين، بالاتفاقية التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي ووصفها بأنها "تاريخية"، وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اتصالات بين رئيس وزراء البحرين ورئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية/الموساد/، التي لعبت دورا أساسيا في تحقيق هذا السبق، ونفت البحرين تقريراً إسرائيلياً يفيد بأن الرجلين تحدثا عبر الهاتف، فيما رفضت إسرائيل التعليق.