مياه الإسكندرية: تنظم حملات توعوية لترشيد المياه بمركز الناصرية

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ندوات توعوية للمواطنين، بقرية أبيس الرابعة وأبيس السابعة بمركز الناصرية، لتعريف المواطنين طرق ترشيد المياه، وعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وأكد أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، التعاون المستمر بين الشركة والمحافظة والحرص على المشاركة في القوافل الطبية والخدمية بتواجد جميع الأجهزة الإدارية والتنفيذية للمحافظة من وزارة الأوقاف، والصحة، التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وقال جابر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم عقد ورشة سباكة خفيفة لتعليم المواطنين كيفية صيانة وإصلاح الأدوات الصحية بالمنزل دون الرجوع للفنيين والحفاظ علي شبكات الصرف، وورشة إعادة تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها، وورشة صناعة الصابون بالمنزل من بواقي الزيوت المستخدمة في الطعام.

كما قدمت الشركة الألعاب الترفيهية للأطفال والتي تغرس فيهم أهمية مياه الشرب و الحفاظ عليها من خلال تعليمهم السلوكيات السليمة و نهيهم عن السلوكيات الخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحى.

واختتمت إدارة التوعية، الندوة بتعريف المواطنين أحدث الخدمات المقدمة من الشركة لراحة الجمهور، والرد علي جميع الشكاوى والاستفسارات، وتوزيع البروشورات الخاصة بالشركة.