أردوغان يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفقا لـ"وام"، بحث الجانبان، خلال لقاء جرى في العاصمة التركية أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة.

كما ناقش الشيخ طحنون بن زايد وأردوغان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت سي إن إن عربية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ طحنون بن زايد نقل إلى الرئيس التركي تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونشرت الرئاسة التركية صورة للقاء الذي دار بين مستشار الأمن الوطني الإماراتي والرئيس التركي.