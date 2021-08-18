الأمم المتحدة: ازدياد حجم الاحتياجات الإنسانية في هايتي وحشد الجهود الدولية مطلوب

أكدت الأمم المتحدة، أن حجم الاحتياجات الإنسانية في هايتي في ازدياد، وأشار الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إلى أن الأمم المتحدة ستواصل توسيع نطاق الاستجابة في المناطق الأكثر تضررا في ظل قدوم العاصفة الاستوائية "جريس" ومخاطر سقوط أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا الأمين العام جميع الدول الأعضاء إلى حشد الجهود لدعم هايتي في تجنب كارثة إنسانية. وقال في البيان: "لدي رسالة لشعب هايتي: أنتم لستم وحدكم. سنقف بجانبكم وندعمكم في كل خطوة على طريق الخروج من هذه الأزمة."

وأشار جوتيريش إلى أن فريق الأمم المتحدة يعمل في الميدان مع الحكومة للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية والموظفين إلى المحتاجين. وتقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بحشد الموارد والأفراد لدعم استجابة الحكومة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن بيان الأمين العام أشار إلى أن موظفين من فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق في طريقهم لدعم التنسيق والتقييمات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة خصصت ثمانية ملايين دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة والمأوى في حالات الطوارئ والصرف الصحي للمتضررين.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بتضرر حوالي 1.2 مليون شخص بسبب الزلزال القوي الذي ضرب هايتي يوم السبت الماضي، من بينهم 540 ألف طفل.

وبحسب اليونيسف، فإن الإدارات الأكثر تضررا كانت الإدارة الجنوبية، ونيبيس وجراند-آنس، حيث أغرقتها العاصفة الاستوائية "جريس" مما ضاعف من صعوبة الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية الأخرى. وحذرت اليونيسف من أن تؤدي الفيضانات والانهيارات الطينية إلى تفاقم حالة الأسر الضعيفة وزيادة تعقيد الاستجابة الإنسانية.

جدير بالذكر أن اليونيسف تعمل بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء لإجراء تقييمات سريعة لاحتياجات الأطفال. وتقدر اليونيسف أنها ستحتاج إلى 15 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا لما لا يقل عن 385 ألف شخص، بمن فيهم 167 ألف طفل دون سن الخامسة لمدة ثمانية أسابيع.