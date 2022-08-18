محمد علاء: مسلسل الثمانية غيّر مفهوم الأكشن في مصر وانتظروا الجزء الثاني

أعرب الفنان محمد علاء عن سعاته الكبيرة بنجاح مسلسل "الثمانية" في مصر والوطن العربي بأكمله، مشيرا إلى أن المسلسل غير مفهوم الأكشن عند المصريين وأثبت للجمهور أن الفنان المصري قادر على عمل مسلسلات تنافس في هوليود.

وقال علاء، للشروق: عندما قرأت سيناريو مسلسل "الثمانية" قولت لنفسي مستحيل هذا العمل الضخم يتم إنتاجه، ولكن تم بالفعل تنفيذه بتقنية عالية الجودة وبشكل احترافي، ونال إعجاب الجمهور وتفاعلوا معه.

وكشف عن نهاية المسلسل غير المفهومة، التي توحي لوجود جزء ثاني من العمل، وسيكون به صعوبات وأكشن وأحداث أكثر من الأول بكثير، وبالفعل نحن الآن نعمل على تجهيز الجزء الثاني ولكن لن نبدأ التصوير، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر مسلسل "الثمانية" بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد علاء، ريم مصطفى، غادة عادل، ومن تأليف المستشار تركي الشيخ، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه عبر إحدى منصات الفيديو الشهيرة.