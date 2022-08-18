سوريا تعرب عن تعاطفها مع الجزائر إزاء حرائق الغابات

أعربت سوريا عن بالغ الأسف لحرائق الغابات التي اندلعت في ولايتي الطارف وسطيف الجزائريتين، وأودت بحياة عدد من المواطنين وجرح آخرين، مؤكدة تعاطفها الأخوي مع قيادة وشعب الجزائر الشقيقة إزاء هذا المصاب.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس- إن سوريا تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمواجهة هذه الحرائق، وتعرب عن تعاطفها الأخوي مع قيادة وشعب الجزائر الشقيقة إزاء هذا المصاب، وتتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة من ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أعلن -أمس- تسجيل 26 حالة وفاة جراء الحرائق في ولايتي الطارف وسطيف إضافة إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات.