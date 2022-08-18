تنفيذي محافظة السويس يوافق علي اقامة المدارس القومية والنيل وفرع لدارالافتاء

شدد عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال ورفع كفاءة النظافة العامة وجمع القمامة من الصناديق بصفة مستمرة في المواعيد المحددة.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، كلف المحافظ الجهات المعنية بترشيد استهلاك الكهرباء عبر وضع خطة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وخاصة القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والمديريات والمدارس وغيرها، مؤكدا علي رئيس قطاع كهرباء السويس بعمل تقرير يومي عن استهلاك الكهرباء بجميع المناطق.

وأكد صقر أهمية تقييم هذه الإجراءات ووضع خطة لتحقيق الهدف المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية.

ووافق المجلس علي إقامة فرع لدار الإفتاء بمحافظة السويس علي بموقع متميز بقلب المدينة بشارع الجلاء بحي السويس.

وقال المحافظ إن فرع دار الإفتاء المصرية في السويس سيجمع كل التخصصات لدار الإفتاء، وسيخدم إقليم مدن القناة، ويوفر مشقة السفر إلى دار الإفتاء بمحافظة للقاهرة، ويساهم في حل العديد من المشكلات في المجتمع.

كما وافق المجلس التنفيذي علي الطلب المقدم من جمعية المعاهد القومية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة قومية بمدينة السلام 1 حي فيصل لرفع مستوي التعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى إقامة مدرسة النيل لتكون هذه المدارس نواة لمثل هذه المدارس، وتصبح إضافة جديدة في مجال التعليم مثلما حدث من قبل عند إنشاء المدرسة اليابانية بالسويس .

وقرر المجلس التنفيذي تعديل الشرائح التسعيرية لتخصيص أراضي لشركات المحمول لإقامة أبراج تقوية للتليفون المحمول للمواقع الواقعة داخل الحيز العمراني والمواقع الوقعة خارج الحيز العمراني.

وكلف المحافظ مدير عام التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل الجمعيات الأهلية وإعداد تقرير دوري عن الأنشطة والخدمات التي تقدم للمواطنين.