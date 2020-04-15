جوتيريش وأردوغان يلتقيان زيلينسكي اليوم في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستضيف أوكرانيا اليوم الخميس اجتماعا يضم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن جوتيريش وصل إلى مدينة لفيف الأوكرانية مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، فإن الاجتماع، المقرر في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، سيبحث مجموعة من الموضوعات من بينها الجهود الرامية إلى "إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية".

وقالت أنقرة إن القادة الثلاثة سيبحثون أيضا سبل الحفاظ على حركة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وكان جوتيريش وأردوغان توسطا لإبرام اتفاق نهاية يوليو بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية منذ الغزو الروسي الذي انطلق في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يزور جوتيريش مركز التنسيق المشترك لمراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود في إسطنبول بعد غد السبت.