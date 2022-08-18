مبادرة نداء أهل السودان: لقاء الشيخ الطيب الجد ود بدر في الآلية الثلاثية كان شفافا وصريحا

قال دكتور هاشم قريب الله، الرئيس التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان، إن لقاء الشيخ الطيب الجد ود بدر اليوم الخميس بالآلية الثلاثية، كان واضحا وشفافا وصريحا، موضحا أنه تم خلاله توضيح كل الذي تم في المبادرة والمشاركة الكبيرة من الأحزاب والشباب والمرأة وغيرها من الكيانات المهنية.



جاء ذلك خلال لقاء الشيخ الطيب الجد ود بدر بقاعة الصداقة بالآلية الثلاثية بحضور فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومسئول بعثة يونتامس ومبعوث الاتحاد الأفريقي وسفير الاتحاد الإفريقي.



ولفت -في تصريحات صحفية- إلى أن النقاش تم بوضوح حول الفترة القادمة، حيث قدم الشيخ الجد شرحا مفصلا عن المراحل التي مرت بها المبادرة وحتى انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، مضيفا أنه طلب من فولكر أن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية، لأن دوره هو تسهيل الانتقال؛ ما يتطلب الحيادية.



وأشار الرئيس التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان إلى أن النقاش دار حول أهمية أن تستعد الأحزاب للانتخابات، مشيرا إلى أن وجودهم خلال الفترة الانتقالية يمكن أن يكون رقابيا، لافتا إلى أن فولكر طلب توضيحا حول المبادرة وهل يمكن أن تتم مناقشتها مع أطراف أخرى، أو طرحها عليهم لمزيد من التشاور حتى يتمكن الجميع من المشاركة.