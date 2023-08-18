 بلينكن وبن فرحان يؤكدان التزامهما بإنهاء أزمة السودان والتوصل لحل دائم باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن وبن فرحان يؤكدان التزامهما بإنهاء أزمة السودان والتوصل لحل دائم باليمن


نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:17 ص

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلالها مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأفاد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن بلينكن وبن فرحان شددا على مواصلة العمل لإنهاء الصراع الدائر في السودان.

وأشار البيان، إلى أن بلينكن وبن فرحان أكدا أيضا الالتزام بمضاعفة الجهود لتأمين سلام دائم في اليمن من خلال عملية سلام يمنية - يمنية بوساطة الأمم المتحدة.

وكما توجه بلينكن بالشكر إلى السعودية على جمعها أكثر من 40 دولة في جدة في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة مبادئ السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وفقا للبيان.


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