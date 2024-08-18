دمشق تدين القصف الإسرائيلي لمبنى يؤوي عائلة سورية في جنوب لبنان

أدانت سوريا بشدة القصف الإسرائيلي لمبنى سكني يؤوي سوريين في جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص مؤكدة أنه انتهاك للقوانين الدولية وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان.



وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "استمرارا لجرائم الإبادة الجماعية والدمار والحرائق التي أشعلتها إسرائيل في جنوب لبنان منذ بداية عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكب الكيان العنصري الصهيوني جريمة ضد عائلة سورية عندما قصفت طائراته بشكل متعمد البناء الذي تقطنه هذه العائلة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة سوريين ولبنانيين إلى جانب جرحى آخرين".



وأضاف البيان: "لقد ارتفعت في جميع أنحاء دول العالم ومدنها أصوات القوى الحرّة المطالبة بلجم العدوان الصهيوني ووقف المجازر التي يرتكبها في فلسطين وخارجها، ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن قادة الكيان العنصري الصهيوني زادوا من دمويتهم وتحديهم لشعوب العالم، وتبين أن الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء الصهاينة لا حدود له، وقد عرّت ممارساتهم الإجرامية الطبيعة الحقيقية للكيان الصهيوني والجرائم التي ما زال يرتكبها منذ قيامه وحتى الآن".

واختتم البيان: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة هذه المجزرة الصهيونية الجديدة مثلما أدانت المجازر الصهيونية في قطاع غزّة، وتؤكد أن هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صبيحة هذا اليوم هي انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة، وتجدد سورية تضامنها الثابت مع لبنان وتعاطفها مع أسر الضحايا، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان مستمر".



وكانت مصادر لبنانية قد أفادت أمس الجمعة بارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لمبنى سكني يؤوي سوريين في منطقة وادي الكفور قضاء النبطية في جنوب لبنان إلى 9 أشخاص.

هذا ويستمر تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى"، وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويقول "الحزب" إنه ينفذ هذه العمليات النوعية ضد إسرائيل، ، "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع"، في وقت تُبذل فيه جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة، خاصة بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في الحزب فؤاد شكر بغارة على مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية.