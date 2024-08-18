إكسترا نيوز: تحرك 25 شاحنة مساعدات إلى غزة

رصد كريم كمال، مراسل فضائية «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، اليوم الأحد، تفاصيل دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة.

وقال خلال تغطية حية للقناة، إن «25 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية تحركت من مصر، بعد توقف الحركة على مدار يومي الجمعة والسبت، بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم».

وأوضح أن «الشاحنات تحمل المستلزمات الغذائية والطبية التي يحتاجها الأشقاء داخل قطاع غزة، إلى جانب 7 شاحنات وقود».

ونوه أن «قطاع غزة يحتاج إلى عدد كبير من المساعدات، لكن ما يدخل أقل من خمس احتياجات سكان القطاع، وذلك وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».