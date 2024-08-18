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مؤسسة ليبية: موظف المصرف المركزي موقوف وليس مختطفا

د ب أ
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 4:04 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 4:04 م

أكد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا اليوم الأحد، أن مسُئول إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي "ليس مختطفا" وأنما "موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه".

وقال القسم، في إيجاز صحفي بعد تواصله مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي، إن موظف المركزي تمكن من الاتصال بأسرته، وأوضح أنه بحالة صحية جيدة ولم يتعرض لأي أذى، لافتا إلى تحرير محضر بالواقعة المُتهم فيها، وإحالته إلى النيابة العامة المختصة.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قرر إيقاف كل أعمال المصرف وإداراته ردا على قيام مجموعة مجهولة صباح اليوم باختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف مصعب مسلم من أمام منزله لأسباب لم تكشف بعد.

وأكد المصرف أنه لن يستأنف أعماله إلى أن يتم الإفراج عن موظفه ويعود لعمله ويتم إيقاف مثل هذه الممارسات.

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