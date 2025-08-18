ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع في روسيا الأسبوع الماضي إلى 24 قتيلا

قال مسئولون روس، اليوم الاثنين، إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي في مصنع بمنطقة ريازان الروسية ارتفع إلى 24 قتيلا، فضلا عن إصابة 157 شخصا آخرين على الأقل.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن الحريق اندلع يوم الجمعة في مصنع إيلاستيك في منطقة شيلوفسكي، على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب شرق موسكو. وواصلت فرق الإغاثة عملية البحث تحت الأنقاض.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي"، أن ورشة للبارود في المنشأة اشتعلت فيها النار وأدت إلى حدوث انفجار. وأظهرت الصور التي عرضها مسئولون أن جزءا من المبنى تحول إلى أنقاض.

ويعمل المحققون على تحديد سبب اندلاع الحريق.

وأعلنت السلطات المحلية في ريازان الحداد اليوم الاثنين.

وهذا هو ثاني حادث مميت يقع في مصنع إيلاستيك خلال الأعوام الأخيرة. وفي عام 2021، قتل 17 شخصا جراء انفجار في مصنع تابع لشركة رازرياد لتصنيع المتفجرات، وفقا لوكالة انترفاكس.