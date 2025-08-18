لبنان: بريطانيا وباكستان أكدتا دعمهما لتمديد مهمة اليونيفيل

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا وباكستان أكدتا دعمهما لتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تواصل جهودها ومساعيها للتمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان خلال جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الجاري، ووفق صيغة قرار التمديد التي يتمسك بها لبنان.

وذكرت أن وزير الخارجية يوسف رجي التقى سفير المملكة المتحدة لدى لبنان هاميش كاول الذي أكد دعم بلاده للموقف اللبناني بشأن التجديد لليونيفيل، وجدد تأييد لندن لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

كما التقى الوزير سفير باكستان سلمان أطهر، الذي تشغل بلاده مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، حيث أبدى السفير دعم بلاده التمديد لليونيفيل وفق الصيغة التي يعمل لبنان على إقرارها، بحسب المصدر ذاته.

والاثنين الماضي، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر دبلوماسي مطلع (لم تسمه)، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء بمجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتجديد التلقائي لولاية بعثة اليونيفيل، وطالبتا بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة في جنوب لبنان.

وتؤدي "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفيل)، البالغ عدد أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني.

وأواخر يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تجديد ولاية اليونيفيل لعام كامل بدءا من 31 أغسطس الجاري.

وبدأت قوة اليونيفيل الأممية عملها منذ 1978 على مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، بموجب قرارات مجلس الأمن.

وتوسعت مهامها بعد حرب 2006 لتشمل دعم الجيش اللبناني وتأمين الحدود الجنوبية.

وتواجه اليونيفيل تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.