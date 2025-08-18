انعقاد غرفتي عمليات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لمتابعة امتحانات الدور الثاني بقنا

أدى 554 طالبا بالثانوية العامة "النظام الحديث" بمحافظة قنا، اليوم، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني، فيما تقدم 43 طالبا من النظام القديم لأداء الامتحان ذاته داخل 10 لجان موزعة على تسع إدارات تعليمية، وذلك ضمن الامتحانات المقرر اختتامها يوم السبت 23 أغسطس الجاري.

وتابع هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عملية خروج أوراق الأسئلة من مركز التوزيع فجرا، وفق بروتوكول التعاون مع مديرية أمن قنا، وتحت إشراف اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، حيث تأكد من وصولها إلى اللجان في المواعيد المحددة.

كما ترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات عبر التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددا على الالتزام بتعليمات وزير التربية والتعليم، بشأن تأمين اللجان ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق نفسه، أدى 747 طالبا بالتعليم الفني امتحانات الدور الثاني في 16 لجنة (10 صناعي، 2 تجاري، 4 زراعي)، وأكدت غرفة عمليات التعليم الفني عدم تسجيل أي شكاوى أو معوقات، مع انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.