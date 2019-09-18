باكستان تبدأ العمل على مدار الساعة في معبر حدودي مع أفغانستان

بدأت باكستان اليوم الأربعاء العمل على مدار الساعة، في أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع أفغانستان لتسهيل السفر والتجارة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان في معبر "تورخام" في شمال غربي باكستان، خلال مراسم احتفال بثها التلفزيون الوطني على الهواء مباشرة "اعتبر ذلك يوما تاريخيا".

وأضاف أن التجارة مع أفغانستان قفزت بواقع 50 بالمئة، خلال بدء تجريبي للتشغيل على مدار الساعة، في وقت سابق من هذا الشهر".

ويعبر مئات المواطنين والقوافل التجارية من الجانبين معبر "تورخام" يوميا، الذي كان يتم فتحه فقط لمدة 12 ساعة.

وأثار الرئيس الأفغاني أشرف غني القضية خلال زيارته إلى إسلام آباد في حزيران/يونيو الماضي.

وغالبا ما تستخدم أفغانستان وهي دولة لا تطل على أي مسطحات مائية طرقا برية باكستانية بالإضافة إلى أحد الموانئ في كراتشي للتجارة الدولية.

وأسفرت التوترات بين الجانبين في السابق عن إغلاق المواقع الحدودية، من بينها معبر /تورخام/.

وتتهم الدولتان بعضهما البعض بإيواء جماعات إرهابية.