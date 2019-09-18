انتشال جثة ثالثة إثر غرق مركب مهاجرين أمام سواحل صفاقس التونسية

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أفاد مصدر قضائي في جهة صفاقس التونسية، اليوم الأربعاء، عن انتشال جثة ثالثة لمهاجرين غرقوا أمس قبالة سواحل الجهة.

وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن وحدات الحرس البحري انتشلت جثة ثالثة اليوم ويجري التعرف على هويتها.

كما أفاد بأن الجثتين اللتين عثرا عليهما يوم أمس الثلاثاء هما لمواطنين تونسيين من ولاية قبلي، كما تستمر عمليات البحث عن 4 مفقودين.

وبحسب المعلومات التي قدمها التركي، كان على متن المركب 16 شخصا عندما تسربت إليه المياه بعد إبحاره على بعد 12 كيلومترا من الساحل، وجرى إنقاذ 9 أشخاص.

وكان المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي أفاد في وقت سابق اليوم لـ(د. ب. أ) بغرق مركب ثان اليوم أمام سواحل جزيرة جربة في الجنوب.

وقال المتحدث إنه جرى إنقاذ 6 مهاجرين بينما يجري البحث عن 4 مفقودين.

ويسعى المهاجرون لشق طريقهم عبر البحر على متن قوارب للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية بجزيرة صقلية الايطالية.

وشهدت سواحل تونس كارثة غرق مركب في يوليو الماضي أدت الى وفاة أكثر من 80 مهاجرا، وفي يونيو 2018، وغرق مركب قرب سواحل جزيرة قرقنة، حيث لقي عدد مماثل أيضا من المهاجرين حتفهم غرقا.