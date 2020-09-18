 المدينة الاستكشافية تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة - بوابة الشروق
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المدينة الاستكشافية تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 4:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 4:06 ص

أعلنت إدارة المدينة العلمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر عن إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزائرين، بعد إغلاق دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأكدت إدارة المدينة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث لا تسمح بدخول الزائرين إلا بالكمامات، مع الحفاظ على إجراءات التباعد داخل المتاحف والمزارات.

وتضم المدينة الاستكشافية مجموعة من المتاحف للعصور المختلفة، وبها منطقة حدائق مفتوحة تضم حيوانات حية مثل القرود والغزلان والأحصنة.
كما تضم المدينة محاكاة لمختلف أنواع البيئات المصرية، مثل البيئة البدوية والزراعية، وكذلك محاكاة للعصرين القبطي والإسلامي في مصر، إضافة لشروح بالفيديو لمناهج علمية مبسطة ورحلات الفضاء.

وأهابت المدينة بالزوار الحجز المسبق عن طريق الهاتف رقمي 01063269216 و01029703376.

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