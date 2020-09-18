أبوريدة ينهي اجتماع مجلس الفيفا الأعلى ويشارك باجتماع الكونجرس اليوم

شارك هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كونجرس فيفا، والذي جرى اليوم الجمعة، بتقنية الفيديو كونفرنس.

وتركزت اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا على الحديث عن ممارسة كرة القدم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 بالإضافة إلى مواصلة العمل على مكافحة الفساد والعنصرية بكافة أشكالهما.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية، عرض التقرير المالي ومناقشة الوضع المالي للاتحاد الدولي، والتأكيد على أن الموقف المالي مستقر على الرغم من جائحة فيروس كورونا وزادت إيرادات الاتحاد بنسبة أكبر من 40% منذ 2015 مع وجود احتياطي مالي بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أصول تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار كذلك.

وتحدث إنفانتينو خلال الاجتماعات على أنه اجتمع مع المدعي العام السويسري الأعلى من أجل التشاور بشأن فيفا الجديد بدون فساد، وهو الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي، لمحاربة كافة أشكال الفساد.

وكان أبوريدة شارك بالأمس في اجتماع مجلس الفيفا كونه عضو بالمجلس وبحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.