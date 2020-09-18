يستضيف مسرح الساحة بدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي الكوميدي (السيرة الهلامية)، للمخرج محمد الصغير،على مدى 3 ليال تبدأ من غد /الجمعة/ وحتى /الأحد/ المقبل.

ومسرحية (السيرة الهلامية) من الأعمال المتميزة التي قدمت مؤخرا، ونالت قبولا كبيرا، وهي مأخوذة عن رائعة (هاملت) لوليم شكسبير، وبرغم المأساة التي يحتويها النص الأصلي، إلا أن مؤلف المسرحية نجح في نقل فكرة النص إلى بيئة آخرى تنتمي إلى الجنوب المصري لتدور فيها الأحداث حول فكرة الثأر في الصعيد والانتقام، لكن بشكل كوميدي ساخر.

وحققت المسرحية نجاحا جماهيرا كبيرا خلال مواسم عرضها للجمهور، وهى من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، وتأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير، وبطولة مجموعة من الفنانين: محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصري، وحسن عبد الله، ورامي عبد المقصود، وبلال علي، ومصطفى السعيد، ومها حمدي، ومحمود سليمان، وأزياء هبد مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، وديكور مصطفى حامد.