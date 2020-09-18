المسماري: تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط ونعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة قررت تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر، وذلك عقب إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير، مضيفا "نعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي- وفقا لبوابة (الوسط) الليبية: "إنه تم الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح التبادلات بين المصارف في كافة مناطق ليبيا"، كما أعلن فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت عن تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، اليوم الجمعة، وقالت إن الحوار (الليبي الليبي) الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، فيما نشر المسماري نسخة ضوئية من بيان (المبادئ) الخاص بالاتفاق، والذي تم بموجبه الاتفاق على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى مشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي في الحوار، حيث انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل جميع المشاركين بدون الإشارة لهويتهم.