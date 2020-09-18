أصالة تثير الجدل لاستعانتها بحديث نبوي في أغنية «رفقا» بألبومها الجديد

أثارت المطربة السورية أصالة نصري، جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك لاستخدامها حديث نبوي في أغنية «رفقا» من ألبومها الخليجي الجديد «لا تستسلم»، والذي طرحته منذ أيام.

ودشن رواد موقع «تويتر» هاشتاج، يعبرون فيه عن استيائهم من كلمات أغنية «فقا»، والتي تضمنت مقطع: « رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء»، حيث هناك من هاجمها لاستعانتها بحديث نبوي، وهناك من هاجمها لإهانتها للنساء ووصفهن بالضعيفات، بينما هناك من دعمها وعبر عن إعجابه بالأغنية وبصوتها وأدائها.

أغنية «فقا» من كلمات أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وهي من ضمن أغاني ألبوم «لا تستسلم»، والذي يضم 20 أغنية وهم، (سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يا مثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، إشتقتلك، دروب الأماني، لا تستسلم).