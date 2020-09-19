الحنفي حكما لمباراة الأهلي والمقاصة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكمي مباراتي السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي نادي مصر مع فريق طنطا في الخامسة والنصف مساء السبت، بينما يلتقي الأهلي مع فريق مصر للمقاصة في الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويدير مباراة الأهلي ومصر المقاصة الحكم محمد الحنفي، يعاونه كل من هاني خيري وأحمد توفيق مساعدين، محمد نهاد حكمًا رابعًا، طارق مجدي حكم فيديو ويعاونه إبراهيم محجوب.

فيما يدير مباراة طنطا ونادي مصر الحكم وليد عبد الرازق، يعاونه كل من محمود كثير ورمضان هنداوي، وأحمد صلاح عبد الفتاح حكمًا رابعًا، مصطفى مدحت حكما للفيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.