وصف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، فوز فريقه على الزمالك، اليوم، بالتاريخي، مؤكدًا أنه هدف أبناء الجنوب البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وبهدف دون رد، حقق أبناء أحمد كشري، الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري، ليتوج الأهلي باللقب بشكل رسمي.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية، عبر "الشباب والرياضة": "فوز تاريخي وهرد لك لنادي الزمالك العريق".

وأضاف: "لا أريد أن يتأثر الزمالك في دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي".

وتابع: "أتمنى أن نبقى في الدوري الممتاز، واشكر أحمد كشري المدير الفني على المجهود الذي استكمل المسيرة وقدم عروضًا جيدة".

واختتم: "تدعيم أسوان يحتاج دراسة ودعم من رجال أعمال بالتأكيد".

ويحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 34 نقطة.