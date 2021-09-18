طفلة «هالة حبيبتي» عن اعتزالها التمثيل: كنت بتكسف

كشفت رانيا عاطف بطلة مسرحية هالة حبيبتي مع الفنان فؤاد المهندس، سبب اعتزالها التمثيل، قائلة إنها كانت "بتتكسف" من الممثل الذي يقف أمامها خلال تصوير المشاهد.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنّها لم تكن شقية قبل صعودها للمسرح، موضحةً أن فؤاد المهندس وحسن عبد السلام قالوا عنها إنها هادية بزيادة.

وأوضحت أن رأي المهندس وعبد السلام، فجَّر بداخلها طاقة شقاوة وجعلها تتفنن في المقالب حتى عانى منها الجميع.

وأشارت إلى أن الجزء الأول من مسلسل ليالي الحلمية حقّق نجاحًا وضجة كبيرة بعد عرضه.

وأوضحت أنه عند التواصل معها للمشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، وجدت الشخصية مغايرة تمامًا لما كانت عليه في الجزء الأول، وكذلك الجزء الثالث، حيث ستكون جادة وطببة وتبكي كثيرًا وهو ما لم يناسبها.

