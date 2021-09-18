البنك المركزي السريلانكي يعتزم إعلان خارطة طريق في الأول من أكتوبر

أفاد أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي السريلانكي، بأن البنك سوف يعلن ما يطلق عليها خارطة طريق في الأول من أكتوبر المقبل، سوف تتضمن خطط الاستقرار الاقتصادي والمالي للستة أشهر المقبلة.



وقال محافظ البنك المركزي المعين حديثا في تغريدة، إن الحزمة سوف تغطي "كل النواحي الرئيسية وسوف تكون في شكل قائمة مهام"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الجمعة، أشار كابرال إلى أنه سوف يخفف شراء الأصول لاستنزاف السيولة وتخفيف توقعات التضخم فيما يسعى للمساعدة في تحقيق الاستقرار لاقتصاد يتجه نحو أزمة في الصرف الأجنبي.