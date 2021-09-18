فيتنام توافق على استخدام لقاح «عبد الله» الكوبي المضاد لفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم السبت، أنها وافقت على استخدام لقاح "عبد الله" الكوبي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة - في بيان أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن وزارة الصحة وافقت على لقاح "عبد الله" بناء على حاجة البلاد الماسة في محاربتها لـ (كوفيد-19).

ويعد هذا اللقاح هو الثامن الذي يتم الموافقة على استخدامه في فيتنام، التي لديها إحدى أقل معدلات التلقيح في المنطقة، حيث تلقى 6.3% فقط من السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية قد أعلنت الشهر الماضي أن كوبا ستزود فيتنام بكميات كبيرة من لقاح "عبد الله" وستنقل تكنولوجيا الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري.

يذكر أنه في شهر يونيو الماضي، أكدت كوبا أن لقاحها "عبد الله" الذي يأخذ على ثلاث جرعات أثبت فعالية بنسبة 92.28% في المرحلة النهائية من التجارب السريرية.